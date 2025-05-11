رئيس الوزراء يكرم الدكتور على المصيلحى باحتفالية مرور 10 سنوات على تكافل وكرامة

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كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة "، تحت عنوان (الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل).

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة "، تحت عنوان (الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل)، وذلك بحضورالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان، والمحافظين، وعدد من نواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من السفراء الأوروبيين لدى القاهرة، وممثلي البنك الدولي، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، ومسئولي عدد من المنظمات الدولية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وشركاء نجاح البرنامج، وعدد من كبار المسئولين والإعلاميين، والشخصيات البارزة والمؤسسات الداعمة لمسيرة البرنامج خلال السنوات الماضية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله مقر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.