شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته.. المستشار شعبان الشامي ابتسامة لا تُنسي والان مع تفاصيل الخبر

توفي منذ قليل، المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والذي من المقرر تشييع جنازته عقب صلاة العصر من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

تخرج المستشار شعبان عبدالرحمن محمد الشامى، فى كلية حقوق عين شمس بتقدير "جيد جدا"عام 1975، ليتم تعيينه معاون نيابة فى عام 1976، ثم تتم ترقيته عام 1981 لمنصب رئيس نيابة، ثم نقل للعمل قاضيا فى المحاكم الابتدائية ثم عاد مرة أخرى إلى النيابة العامة، رئيسا لنيابة شمال القاهرة، ثم عمل مستشارا بمحاكم الاستئناف، ثم بمحاكم الجنايات منذ عام 2002.

فى عام 1994، كان المستشار الشامى أول من تعامل بالتكنولوجيا فى مجال القضاء، وأدخل جميع القضايا التى تداولها وأصدر فيها أحكامًا على الكمبيوتر.

وتمتع المستشار الراحل شعبان الشامى خلال نظر جلسات المحاكمات بالحسم والشدة إلا أن جلساته كانت لا تخلو دائما من الدعابة والحس الفكاهى الذي ينشر البهجة بين الحاضرين.

فصل المستشار شبعان الشامى فى عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام، ومن أهم القضايا التخابر مع منظمات أجنبية، والهروب من سجن وادى النطرون.



