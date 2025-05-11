شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى زهراء المعادى فريسة للأمراض الصدرية بسبب أدخنة حرق المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

يعانى عدد كبير من أهالي المعادي وزهراء المعادي "الشطر 7، 8، 10، 13، بيتشو، تيجان، ومحيط طريق السخنة"، من أدخنة حريق مخلفات وقمامة بشكل متواصل مما يعرض صحتهم للخطر، وخاصة أصحاب الأمراض الصدرية وكبار السن والأطفال.

وأكد الأهالى، أنه يتم حرق المخلفات بشكل يومى خلف كمبوند تيجان، أمام مستودع الغاز بطريق السخنة، وهو ما أصاب الكثير من أهالى المنطقة بأمراض تنفسية، مؤكدين أن الأمر مستمر منذ 7 أشهر.

وأوضح الأهالى، أن سبب المشكلة هو "النفايات المدفونة بمقلب محور سعد زغلول (المصدر الثانى) يتم تفريغها ونقلها، ووجود عدد كبير من سيارات النقل بدون لوحات معدنية في داخل هذا الموقع، والحرق بالأخوار علي يمين أول طريق العين السخنة (المصدر الأول) حيث يتم حرقها وابداء السكان الأكثر من 7 شهور وحتى الآن، بالإضافة إلى وجود سيارات نقل بدون لوحات معدنية تسير برعونة على الطريق وتسببت بالفعل في حوادث.

واستغاث أهالى مناطق زهراء المعادى بالمسئولين لإيجاد حل للتلوث الموجود بالمنطقة وإنقاذهم من الأمراض التى أثرت على صحتهم.

