شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. هيئة الأرصاد تعلن تسجيل الحرارة 40 درجة على القاهرة الكبرى فى الظل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 02:18 م

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محطات الهيئة سجلت درجة الحرارة الساعة الواحدة ظهرا فى الظل على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية ، حيث يسود طقس الآن شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأحد 11 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.