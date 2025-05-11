شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 01:54 م

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، السفير طارق البنّاي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدي الأمم المتحدة في نيويورك ورئيس المفاوضات الحكومية لاصلاح مجلس الأمن يوم الأحد 11 مايو.

أشاد وزير الخارجية بدور دولة الكويت الشقيقة في رئاسة المفاوضات الحكومية لاصلاح مجلس الأمن علي مدار السنوات الماضية وخلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمناً حرصه علي زيارة القاهرة ضمن جولاته الاقليمية.

وأكد على موقف مصر الداعى لضرورة اصلاح مجلس الأمن، مشدداً علي أن موقف مصر التفاوضي يرتكز علي الموقف الافريقي وفقاً "لتوافق أوزوليني" و"إعلان سرت"، ومرتكزات الموقف العربي في هذا الملف.

واكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لدور "لجنة العشرة" برئاسة سيراليون، والمعنية بتعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية بشأن إصلاح مجلس الأمن.