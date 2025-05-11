شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 55 محبوسا احتياطيا بإجمالى 105 خلال شهرين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 55 متهمًا، كما سبق أن تم إخلاء سبيل 50 متهمًا خلال الشهرين الماضيين، وذلك على ذمة قضايا تُجرِي تلك النيابة تحقيقات فيها.

وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كل نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري.