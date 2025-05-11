شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تنظيم أسواق اليوم الواحد أسبوعيا مع التوسع ليومين للاستفادة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، من جديد في الأحياء والمراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إن المبادرة توفر السلع بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20 و 30% مقارنة بالأسواق العادية، مشيرة إلى أن الأسواق سيتم تنظيمها أسبوعيًا، مع التوسع ليومين لزيادة الاستفادة.

وأضافت أن أسواق اليوم الواحد انطلقت، الجمعة الماضية، في أول موقع لها، بشارع الصوامع بحي إمبابة، وذلك بمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية وعدد من الشركات.

وأشارت إلى أنها تستهدف ضمن خطتها المستقبلية، تنظيم سوق لليوم الواحد في كلًا من أحياء الوراق، والدقي، وبولاق الدكرور، وغيرها من المناطق ذات الكثافات السكانية.

وأوضحت أن المبادرة تأتي في إطار تعاون مشترك بينها وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة المحلية، والأحياء المختلفة.

وتهدف مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.