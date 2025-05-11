شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: فحص أكثر من 13 ألف رأس ماشية وتلقيح 46 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم خلال ابريل الماضي، إجراء الفحص والتشخيص لأكثر من 13 ألف رأس من الماشية، وتقديم الرعاية التناسلية للحالات المرضية، فضلا عن إجراء التلقيح الإصطناعي لأكثر من 46 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وذلك ضمن جهودها في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية، في سبيل تحسين انتاجيتها من اللحوم والألبان.

وقال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأضاف شاهين، أن تلك الجهود تهدف إلى رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، وفي إطار حرص وزارة الزراعة، على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم خلال أبريل الماضي تنفيذ مجموعة من الأنشطة، من بينها تشخيص الحمل بالسونار لحوالي 13792 حيوان، تشمل: 7332 رأسا من الأبقار، و 2990 رأسا من الجاموس، و3470 رأسا من الأغنام والماعز، ذلك فضلا عن علاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد 17663 حيوان، شملت: التهابات رحمية، خمول المبايض، تحوصل، سوء تغذية، وغيرها.

وأشار إلى أنه أيضا تم علاج أمراض الضرع لحوالي 3120 حيوان، وعلاج الأمراض الإنتاجية وحديثي الولادة بإجمالي 504 حالات، تشمل: أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، حالات جراحية، نقص غذائي، أمراض معدية، لافتا إلى أنه أيضا تم علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها لحوالي 2123 حيوان، شملت: التهاب رحمي، حمى النفاس، احتباس المشيمة، ولادة عسرة، انقلاب رحمي ومهبلي.

وأضاف شاهين، أنه قد بلغ إجمالي عدد الحالات الملقحة اصطناعيا خلال أبريل حوالي 46118 رأسا، من بينها: 37433 رأسا من الأبقار، و8685 رأسا من الجاموس، حيث تم تقديم خدمة التلقيح الاصطناعي من خلال 1485 نقطة، منها: 853 نقطة قديمة، 600 نقطة ضمن مشروع التحسين الوراثي، و32 نقطة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتا إلى أن هناك أيضا 312 نقطة تحت الاستلام والتشغيل.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم خلال أبريل الماضي إنتاج 85700 جرعة سائل منوي مجمد للأبقار والجاموس، فصلا عن توزيع حوالي 40014 جرعة على نقاط التلقيح لتعزيز القدرات الإنتاجية، كما تم استلام وفحص عدد 49931 جرعة من السائل المنوي المجمد المستورد من خلال 4 رسائل، شملت: 43896 جرعة للأبقار، و6035 جرعة للجاموس.

