شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة: "تكافل وكرامة" ركيزة مجتمعية وفرصة للتمكين الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل ركيزة أساسية في مسيرة مصر نحو حماية اجتماعية شاملة، وتحقيق الوعد بعدم ترك أي مواطن يواجه الفقر بمفرده.

وقالت بانوفا، إن الحماية الاجتماعية تعد حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ساهمت في دعم تبني وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل حماية الأطفال وتعزيز الاعتماد على الذات والسلوك الإيجابي وتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا.

وأضافت أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مجال الحماية الاجتماعية، رغم أن الفقر لا يزال تحديًا ديناميكيًا يحتاج إلى استجابات مستمرة، لافتة إلى أهمية تطوير آليات الاستجابة للطوارئ وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع مراحل الحياة من الطفولة حتى التقاعد.

وأوضحت بانوفا، أن "تكافل وكرامة" ليس مجرد برنامج دعم نقدي، بل أصبح ركيزة حقيقية للمجتمع المصري، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية لسد الفجوات ومواجهة العقبات وتحويل الحماية الاجتماعية إلى فرصة للتمكين الاقتصادي وبناء الصمود.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.