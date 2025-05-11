شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: توزيع 28 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الأسبوع القادم عملية توزيع ( 28 ) طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الدور الاجتماعي لـ وزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام والصدقات، ويمكن بيانها على النحو التالي:

أولًا: يوم الإثنين الموافق 12 / 5 / 2025 م، بمحافظات الإسكندرية 2 طن، والبحيرة 2 طن، ومطروح طن واحد.

ثانيًا: يوم الثلاثاء 13 / 5 / 2025 م، بمحافظات الغربية 2 طن، وكفر الشيخ 2 طن، ودمياط طن واحد.

ثالثًا: يوم الأربعاء 14 / 5 / 2025 م، بمحافظتي الدقهلية 2 طن، وشمال سيناء 2 طن.

رابعًا: يوم الخميس 15 / 5 / 2025 م، بمحافظات بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية طن واحد لكل محافظة.

خامسًا: يوم الاثنين 19 / 5 / 2025 م، بمحافظتي الشرقية 2 طن، وجنوب سيناء طن واحد.

سادسًا: يوم الثلاثاء 20 / 5 / 2025 م، بمحافظتي أسيوط، والوادي الجديد 2 طن لكل محافظة.

سابعًا: يوم الأربعاء 21 / 5 / 2025 م، بمحافظتي سوهاج، والبحر الأحمر 2 طن لكل محافظة.

وسيتم التوزيع تباعًا، والإعلان الرسمي على موقع الوزارة.