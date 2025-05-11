شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: "تكافل وكرامة" ليس شبكة أمان فقط بل أداة تمكين اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل نموذجًا رائدًا في التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه "جعل صوت التمكين يصدح من كل الأرجاء في مصر"، وأنه فخر للبنك الدولي أن يكون جزءًا من هذا البرنامج الطموح.

وقال جيمبرت، إن 75% من المستفيدين من البرنامج هن سيدات، استطعن توجيه الدعم لتحسين تعليم أبنائهن والاهتمام بصحتهم، مما يعكس الأثر الإيجابي العميق للبرنامج على الأسرة والمجتمع ، أن "تكافل وكرامة" ساهم في تقديم خدمات تعليمية وصحية للأطفال، وقدم استجابة فعالة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد أداة لمكافحة الفقر، بل أصبحت وسيلة لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا، من خلال توسيع التحويلات النقدية، ومواجهة الأمية، وتحسين صحة الأطفال.

وشدد جيمبرت على أن البرنامج لا يُعد فقط شبكة أمان اجتماعي، بل أداة لتمكين اقتصادي حقيقي من خلال تعزيز المهارات وبناء قدرات الأفراد.

واختتم كلمته قائلاً: "نحن فخورون ومتشرفون بشراكتنا في هذا البرنامج، الذي أصبح نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم".

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.