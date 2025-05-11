شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكيه أراضى بقنا لتطوير 5 مزلقانات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الخاص بتنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات (البراهمة نجع العرج » - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة) بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 لائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1970 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات البراهمة نجع العرج - الكلاحين - الشيخية - الكراتية -المخادمة بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

