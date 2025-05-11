شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة المتحدة: نفخر بالعمل مع مصر لتطوير برنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إن برنامج «تكافل وكرامة» يتعامل مع ملايين أسرة وهو الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا: «ونفتخر في المملكة المتحدة كوننا شركا لتطوير آليات التنفيذ ونأسس برنامج تخارج فرصة وصندوق التأمين الريفي».

وأضاف، خلال احتفالية مرور 10 سنوات لبرنامج «تكافل وكرامة»: «لدي مقولة مهم هي أن تكافل كريم يحفظ كرامة المستفيد وكرامة مستحقة تكفل الحقوق».

من جانبها، قالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة بالأمم المتحدة في مصر، إن الأمم المتحدة تعمل على تحسين آليات الاستجابة للطوارئ، مؤكدة أنها حققت تقدما في تصميم السياسات المستندة على الأدلة، ومصر حققت تقدما مهما والفقر يتطلب تطورا مستمرا.

وأكدت أن المملكة المتحدة تدعو إلى أن برنامج تكافل وكرامة يجب أن يتوسع بشكر كبير وعلى مصر أن تحتضن نظاما يقدم مساعدات وأيضا التأمين والرعاية وضمان أن يكون هناك سياسات تستجيب للصدمات، مؤكدة أن الأمم المتحدة تشترك مع وزارة التضامن في تطوير الإطار الأول لمصر لبرامج الحماية الاجتماعية وتحديد الفجوات والعقبات.

وتابعت: «نستعد لتعميق البرنامج لضمان تعزز كون الحماية الاجتماعية أساسا للتمكين وتمثل فرصة للشعب في مصر».

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.