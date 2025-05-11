شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 2720 شهيدا و7513 مصابا منذ استئناف الاحتلال الحرب فى 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة بغزة سقوط 2720 شهيدا و7513 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، إذ استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.