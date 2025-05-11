شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البترول تعوض المتضررين من طلمبات البنزين بمبلغ 2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار وزارة البترول بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..بالأسماء.. قرار جمهورى بحركة تعيينات وزارة الخارجية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 231 لسنة 2025 الخاص بالحركة الدبلوماسية؛ بناء على ما عرضه وزير الخارجية وشئون المصريين فى الخارج.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لحظة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" هي لحظة تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكداً أن هذا البرنامج يُعد أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، ويعكس رؤية الدولة الثابتة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل أحد أهم إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الإرادة السياسية الواعية والحرص على حماية الفئات الأولى بالرعاية، كانا العاملين الرئيسيين وراء ما تحقق من تقدم في هذا الملف الحيوي.
البترول تقرر صرف مبلغ مماثل لقيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين لأصحاب الشكاوى
في ضوء نهج وزارة البترول والثروة المعدنية المتمثل بإتاحة المعلومات للمواطنين إعمالاً لمبدأ الشفافية، تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن برنامج تكافل وكرامة هو الأهم في الحماية الاجتماعية، موضحاً أنه كان نموذجا يحتذى به في الكثير من دول العالم وأن الصحة لا تبدأ في المستشفيات ولكن في المنزل والمدرسة والمجتمع، موضحاً أن البيئة الجيدة التي يعيش فيها الإنسان هي التي تبنيه وعلى أساس ذلك نفذت الدولة الكثير من المشروعات القومية ضمن هذه البيئة.وزير المالية: 55 مليار جنيه ميزانية تكافل وكرامة فى العام الجديد
قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد المحور الأساسي لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكداً أنه نموذج ناجح للعمل الحكومي المشترك والتكامل بين مختلف الوزارات.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، والتي يتناول من خلالها في كل عدد موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان "الملابس الجاهزة: صناعة عالمية ديناميكية"، وتضمن مجموعة من الأقسام تناولت الوضع العالمي لصناعة الملابس الجاهزة، والوضع الحالي وأبرز الفرص أمام القطاع، والتجارب الدولية الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة.
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" بات يشكل عنوانًا للحماية الاجتماعية في مصر، ونقطة قوة تعكس أصالة الشعب المصري، مشيرة إلى أن البرنامج أصبح ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعي، كما أن البرنامج انطلق في عام 2015، مستهدفًا مليونًا و700 ألف أسرة، وبلغ إجمالي من خدمهم حتى الآن 7.7 مليون أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، جميعهم حصلوا على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية، من بينها الإعفاء من مصروفات التعليم، والتأمين الصحي الشامل، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، إلى جانب مبادرة "حياة كريمة".
سلطت مواقع أجنبية الضوء على المتحف المصري الكبير الذي يعد صرحا حضاريا وثقافيا وترفيهيا عالميا متكاملا، ومن المقرر افتتاحه بالكامل في 3 يوليو المقبل.
ناشد المتحدث باسم بلدية جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بشير مطاحنة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات فعالة لإغاثة المواطنين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات مباشرة في إسطنبول.. لكنه قال: إن "فريقه يتوقع موافقة موسكو على وقف إطلاق نار دائم يبدأ غدا".
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة جافة الآن علي القاهرة الكبرى.
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