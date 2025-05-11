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أخبار مصر.. البترول تعوض المتضررين من طلمبات البنزين بمبلغ 2000 جنيه

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أخبار مصر.. البترول تعوض المتضررين من طلمبات البنزين بمبلغ 2000 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار وزارة البترول بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بالأسماء.. قرار جمهورى بحركة تعيينات وزارة الخارجية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 231 لسنة  2025 الخاص بالحركة الدبلوماسية؛ بناء على ما عرضه وزير الخارجية وشئون المصريين فى الخارج.

رئيس الوزراء: "تكافل وكرامة" أحد أعظم برامج الحماية فى تاريخ مصر الحديث

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لحظة الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" هي لحظة تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكداً أن هذا البرنامج يُعد أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، ويعكس رؤية الدولة الثابتة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

رئيس الوزراء: 22 برنامجا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل أحد أهم إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الإرادة السياسية الواعية والحرص على حماية الفئات الأولى بالرعاية، كانا العاملين الرئيسيين وراء ما تحقق من تقدم في هذا الملف الحيوي.

 

البترول تقرر صرف مبلغ مماثل لقيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين لأصحاب الشكاوى

في ضوء نهج وزارة البترول والثروة المعدنية المتمثل بإتاحة المعلومات للمواطنين إعمالاً لمبدأ الشفافية، تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

نائب رئيس الوزراء: المشروعات القومية تؤثر بنسبة 50% فى صحة الإنسان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن برنامج تكافل وكرامة هو الأهم في الحماية الاجتماعية، موضحاً أنه كان نموذجا يحتذى به في الكثير من دول العالم وأن الصحة لا تبدأ في المستشفيات ولكن في المنزل والمدرسة والمجتمع، موضحاً أن البيئة الجيدة التي يعيش فيها الإنسان هي التي تبنيه وعلى أساس ذلك نفذت الدولة الكثير من المشروعات القومية ضمن هذه البيئة.

وزير المالية: 55 مليار جنيه ميزانية تكافل وكرامة فى العام الجديد

قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد المحور الأساسي لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكداً أنه نموذج ناجح للعمل الحكومي المشترك والتكامل بين مختلف الوزارات.

"معلومات الوزراء: 89.9% نسبة الارتفاع فى قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، والتي يتناول من خلالها في كل عدد موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان "الملابس الجاهزة: صناعة عالمية ديناميكية"، وتضمن مجموعة من الأقسام تناولت الوضع العالمي لصناعة الملابس الجاهزة، والوضع الحالي وأبرز الفرص أمام القطاع، والتجارب الدولية الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة.

وزيرة التضامن: إجمالى من خدمهم برنامج تكافل وكرامة حتى الآن 7.7 مليون أسرة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" بات يشكل عنوانًا للحماية الاجتماعية في مصر، ونقطة قوة تعكس أصالة الشعب المصري، مشيرة إلى أن البرنامج أصبح ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعي، كما أن البرنامج انطلق في عام 2015، مستهدفًا مليونًا و700 ألف أسرة، وبلغ إجمالي من خدمهم حتى الآن 7.7 مليون أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، جميعهم حصلوا على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية، من بينها الإعفاء من مصروفات التعليم، والتأمين الصحي الشامل، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، إلى جانب مبادرة "حياة كريمة".

مواقع أجنبية: المتحف المصرى الكبير صرح حضارى وثقافى عالمى ومتكامل

سلطت مواقع أجنبية الضوء على المتحف المصري الكبير الذي يعد صرحا حضاريا وثقافيا وترفيهيا عالميا متكاملا، ومن المقرر افتتاحه بالكامل في 3 يوليو المقبل.

مناشدات عاجلة لإغاثة المدنيين فى جنين بالضفة الغربية ورفع الحصار عنها

ناشد المتحدث باسم بلدية جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بشير مطاحنة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات فعالة لإغاثة المواطنين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

زيلينسكى: دعوات بوتين للمحادثات خطوة إيجابية لإنهاء الحرب

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات مباشرة في إسطنبول.. لكنه قال: إن "فريقه يتوقع موافقة موسكو على وقف إطلاق نار دائم يبدأ غدا".

أجواء شديد الحرارة جافة الآن.. والقاهرة سجلت 37 درجة الساعة 11 صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة جافة الآن علي القاهرة الكبرى.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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