أخبار مصر.. البترول تعوض المتضررين من طلمبات البنزين بمبلغ 2000 جنيه

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" بات يشكل عنوانًا للحماية الاجتماعية في مصر، ونقطة قوة تعكس أصالة الشعب المصري، مشيرة إلى أن البرنامج أصبح ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعي، كما أن البرنامج انطلق في عام 2015، مستهدفًا مليونًا و700 ألف أسرة، وبلغ إجمالي من خدمهم حتى الآن 7.7 مليون أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، جميعهم حصلوا على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية، من بينها الإعفاء من مصروفات التعليم، والتأمين الصحي الشامل، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، إلى جانب مبادرة "حياة كريمة".

سلطت مواقع أجنبية الضوء على المتحف المصري الكبير الذي يعد صرحا حضاريا وثقافيا وترفيهيا عالميا متكاملا، ومن المقرر افتتاحه بالكامل في 3 يوليو المقبل. ناشد المتحدث باسم بلدية جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بشير مطاحنة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات فعالة لإغاثة المواطنين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات مباشرة في إسطنبول.. لكنه قال: إن "فريقه يتوقع موافقة موسكو على وقف إطلاق نار دائم يبدأ غدا". زيلينسكى: دعوات بوتين للمحادثات خطوة إيجابية لإنهاء الحرب مناشدات عاجلة لإغاثة المدنيين فى جنين بالضفة الغربية ورفع الحصار عنها مواقع أجنبية: المتحف المصرى الكبير صرح حضارى وثقافى عالمى ومتكامل