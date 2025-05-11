شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: المشروعات القومية تؤثر بنسبة 50% فى صحة الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن برنامج تكافل وكرامة هو الأهم في الحماية الاجتماعية، موضحاً أنه كان نموذجا يحتذى به في الكثير من دول العالم وأن الصحة لا تبدأ في المستشفيات ولكن في المنزل والمدرسة والمجتمع، موضحاً أن البيئة الجيدة التي يعيش فيها الإنسان هي التي تبنيه وعلى أساس ذلك نفذت الدولة الكثير من المشروعات القومية ضمن هذه البيئة.

وأكد أن المشروعات القومية تؤثر بنسبة 50 % في صحة الإنسان، موضحاً أن منصة التمكين الاجتماعي تعزز التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي للمرأة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.



