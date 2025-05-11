شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور له خارج الفاتيكان.. البابا ليو 14 يزور قبر فرانسيس فى روما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام بابا الفاتيكان، ليو 14، بزيارة قبر سلفه البابا فرانسيس، في كنيسة سانتاماريا ماجورى في روما، وذلك في أول زيارة له خارج الفاتيكان، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية.



البابا ليو يزور قبر البابا فرانسيس



وزار البابا ليو 14 ، الذي ينتمي إلى رهبنة القديس أوغسطين، أيضًا كنيسة سيدة المشورة الصالحة في جيناتزانو، على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق روما، حسبما أفاد الفاتيكان.

وفي وقت سابق، خلال اجتماع للكرادلة في الكرسي الرسولي، أعطى البابا الـ267 للكنيسة الكاثوليكية بعض الأدلة حول أولوياته وأسلوبه.

ولقي البابا الجديد تصفيقا حارا عندما دخل قاعة المؤتمرات مرتديًا ثوبًا بابويًا أبيض، بحسب مقطع فيديو نشره الفاتيكان.

وأوضح البابا، الذي ولد في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية البيروفية، أن اختيار اسمه البابوي يعكس التزامه بالقضايا الاجتماعية التي دافع عنها البابا ليون الثالث عشر، الذي كان خلال القرن التاسع عشر مدافعا قويا عن حقوق العمال.

وقال "فكرتُ في اختيار اسم ليو 14، وهناك أسباب عديدة، لكن أهمها أن البابا ليون الثالث عشر، من خلال رسالته العامة التاريخية "الشؤون الحديثة"، تناول المسألة الاجتماعية في سياق الثورة الصناعية الكبرى الأولى".

وقال "إن الكنيسة اليوم تقدم للجميع تراثها من العقيدة الاجتماعية للرد على ثورة صناعية أخرى وتطورات الذكاء الاصطناعي، التي تشكل تحديات جديدة في الدفاع عن الكرامة الإنسانية والعدالة والعمل".

في القداس الأول في حبريته الجمعة، ندد بانحدار الإيمان لصالح "المال" أو "السلطة" أو "المتعة".

وفي خطابه أمس السبت، أشاد البابا أيضًا بخليفته البابا فرانسيس، اليسوعي الأرجنتيني الذي توفي في 21 أبريل عن عمر يناهز 88 عامًا والذي استلهم من قديس الفقراء خلال حبريته.

وأكد البابا ليو 14 على أسلوب فرانسيس في "التفاني الكامل للخدمة والحياة الرصينة الأساسية" ودعا إلى العودة إلى "هذا التراث القيم".

من المقرر أن يقام قداس تنصيب البابا ليون الرابع عشر في 18 مايو في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان.