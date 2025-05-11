شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 22 برنامجا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل أحد أهم إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن الإرادة السياسية الواعية والحرص على حماية الفئات الأولى بالرعاية، كانا العاملين الرئيسيين وراء ما تحقق من تقدم في هذا الملف الحيوي.

وأوضح مدبولي أن دعم البرنامج بلغ 41 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وسيرتفع إلى 55 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأن توفير الدعم واجب أصيل تجاه المواطنين غير القادرين على الكسب.

وأضاف رئيس الوزراء أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تضم أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه، في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي هذا العام، ودخوله حيز التنفيذ، يمثل نقلة نوعية، حيث أصبح دعم "تكافل وكرامة" بموجبه حقًا قانونيًا لكل مستحق، مما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية للأجيال القادمة، ويساعد الأسر على تحسين ظروفها المعيشية.

وأكد مدبولي: "ما زلنا نرى حلم أن تصبح مصر بلا فقر وبلا عوز، ونعمل بكل قوة لتحقيقه"، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، قائلاً: "كنتم الأساس في بناء هذا المشروع التاريخي، وركيزة الاستمرار في مسيرة البناء والتمكين".

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.



