شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديد الحرارة جافة الآن.. والقاهرة سجلت 37 درجة الساعة 11 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 11:39 ص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة جافة الآن علي القاهرة الكبرى.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة الساعة 11 صباحاً على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مزيد من الارتفاع خلال ساعات النهار القادمة.

ويشهد اليوم الأحد 11 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:



الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.



الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 20 درجة.



الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 19 درجة.



الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.



الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.



الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.