شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية وزارة التضامن بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 10:31 ص

بدأت منذ قليل احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق و والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية

وسوف تتضمن الفعالية جلسات حوارية رفيعة المستوى، وتكريم عدد من الشخصيات البارزة والمؤسسات الداعمة لمسيرة البرنامج خلال السنوات الماضية.