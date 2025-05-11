شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تفتتح فندق "جويل بلازا" بنادى زهراء مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 11:26 ص

استمراراً لجهود التطوير والتحديث التى تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية لتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء بمختلف محافظات الجمهورية، افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة فندق " جويل بلازا " بنادى زهراء مدينة نصر والذى روعى فى تصميمه وتنفيذه إتباع أرقى التصميمات الهندسية والفندقية ليعد صرحاً جديداً يضاف لسلسلة المنشآت الخدمية التى تتبع القوات المسلحة وتتميز بتقديم الخدمات المتكاملة لجميع المترددين عليها.

كما تم افتتاح نادى وفندق " جويل فايد " بالإسماعيلية بعد الإنتهاء من تطويره وتحديثه وفقاً لأرقى مستويات الخدمة الفندقية وتجهيزه بكافة الخدمات المتطورة .

وخلال مراسم الإفتتاح ألقى اللواء أركان حرب أمجد محمد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة مما يعزز من دورها فى خدمة المجتمع.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أركان حرب إيهاب لطفى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.