شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهورى بحركة تعيينات وزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 231 لسنة 2025 الخاص بالحركة الدبلوماسية؛ بناء على ما عرضه وزير الخارجية وشئون المصريين فى الخارج.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وتضمن الحركة تعيين: ياسر محمد أحمد شعبان، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة سلطنة عمان، ووليد محمد إسماعيل محمود ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية، وهاني مصطفى محمد مصطفى، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وحاتم حسن سامي قنديل ، سفيرا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية كولومبيا، وإيهاب مصطفى عوض مصطفى - ، ممثلا دائمًا لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وراجي محمد محمد الإتربى، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة صاحب الجلالة إمبراطور اليابان، ورانية محمود محمد البنا، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية كرواتيا، وشريف مصطفى السيد الديواني ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية.

كما شملت الحركة: نهى أحمد ماهر حامد خضر ، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية الأوروجواى الشرقية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية باراجواى، وخالد محمد سامى الأبيض ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وطارق محمد حسین دحروج ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية فرنسا ، وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو ، ومندوبا دائما لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) .

وتضمنت كذلك تعيين: محمد مصطفى كمال عرفى ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية رومانيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية مولدوفا، وأشرف محمد نبهان سويلم - ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ، ووائل إبراهيم على بدوى الشيخ - ، سفيرا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا، ومحمد منير محمد لطفى ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة الدنمارك ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية ليتوانيا، وأمل محمد عبد الحميد عفيفي، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية أرمينيا ، وغير مقيم لدى حكومة جورجيا .

وشملت أيضا تعيين: حمدی شعبان عبد الحليم محمد ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة روسيا الاتحادية، وغير مقيم لدى حكومة كل من تركمانستان وجمهورية روسيا البيضاء، وعصام الدين عبد الحميد معوض عاشور ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة والهجرة الإمارات العربيد المتحدة، وعمرو عبد العظيم السيد رفاعى ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، وغير مقيم لدى حكومة بليز، ومحمد جابر محمد أبو الوفا ، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة دولة الكويت، ونجلاء محمد نجيب أحمد فراج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة السويد ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لاتفيا، وشيماء محمود أحمد بدوى ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مالطا، وحاتم يسرى مصطفى حسنى ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كينيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية سيشل، وحازم إسماعيل إبراهيم زكى ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كوريا .

كما شملت حركة السفراء والقناصل بسفارات مصر بالخارج تعيين: طارق فتحى محمد طايل، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية البرتغال، وحسام الدين عفت مصطفى رضا ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أذربيجان، وعبيدة عبد الله أبو العباس الدندراوى ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ورامية شوقى عبد السلام، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية ناميبيا، ومحمد عمر حسین عزمی ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية شيلي، ووليد فهمى على الفقى ، مندوبا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة دولة قطر، ورشا حمدى أحمد حسين ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مالاوي، وأحمد محمد فريد أحمد مرسى ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا الاستوائية، وعبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد شحات محمد حسين الحلواني - ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو، ومحمد عبد العزيز منير وهبة ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية النيجر، ومحمد صلاح حسن قشطة ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، وحنان عبد العزيز السعيد شاهين ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية رواندا، ومحمد زكريا حسين الغزاوى ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة بوركينا فاسو، وأحمد سلامة السيد محمد سليمان ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية صربيا، وعبد الرحمن رأفت خطاب نجم الدين ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جيبوتي.

وجرى أيضا تعيين: مروة إبراهيم محمد يوسف حجازى، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الكاميرون ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، وائل فتحى بيومي أحمد، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غانا، ومها سراج الدين مصطفى كامل ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية زيمبابوي، وحازم محمد ممدوح محمود فوزی ، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جنوب.

كما تضمنت الحركة تعيين: تامر محمد كمال المليجي، قنصلا عامًا لجمهورية مصر العربية في نيويورك، وعمرو أحمد محمد الرشيدى، قنصلا عامًا لجمهورية مصر العربية في مارسيليا.