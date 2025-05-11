شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدى تكافل وكرامة بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي " تكافل وكرامة" في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، كما تم زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لـ15 ألف رائدة، لافتة إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة من المبالغ التي تم الاتفاق عليها من الاستخدامات لمواجهة متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو جوهر عمل الوزارة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.



