شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الموجة الحارة تصل ذروتها الساعات المقبلة والقاهرة تصل 40 درجة فى الظل والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من صول الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد ذروتها خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأجواء مشمسة على كل المناطق .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 40 درجة فى الظل، لتكون الأجواء شديدة الحرارة على كل الأنحاء.

ويشهد اليوم الأحد 11 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:



الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.



الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 20 درجة.



الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 19 درجة.



الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.



الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.



الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 26 درجة.