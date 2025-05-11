شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن عن إطلاق منصة دولية لتبنى سياسات الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد أكبر فكرة للحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أنه جاء إيماناً بحق كل مواطن ومواطنة في حياة كريمة.

ووجّهت الدكتورة مايا مرسي التحية لرؤساء مجلس الوزراء السابقين، المهندس إبراهيم محلب، والراحل المهندس شريف إسماعيل، لدورهم الكبير في إطلاق وتثبيت هذا البرنامج الوطني.

وأعلنت الوزيرة عن تبني مصر إطلاق منصة دولية جديدة تهدف إلى تنسيق سياسات الحماية الاجتماعية، وتكون بمثابة ملتقى يضم كافة الخبراء والفاعلين في هذا المجال للاحتفاء بالمنجزات وتبادل الرؤى ، كما عبّرت الوزيرة عن تقديرها لجهود من سبقها في قيادة وزارة التضامن، من الدكتورة غادة والي إلى الدكتورة نيفين القباج، قائلة: "كل وزيرة وضعت بصمتها في تطوير البرنامج، حتى أصبح عنواناً للحماية الاجتماعية في مصر".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن البرنامج شهد تطوراً كبيراً على مستوى آليات الدفع، وتلقي الشكاوى، وغيرها من الأنظمة التي عززت من كفاءته واستدامته.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.



