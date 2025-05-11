شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف زيادة قيمة دعم تكافل وكرامة 25٪ والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة ساعد 7.7 مليون أسرة وتخارج 3 مليون أسرة لتحسن وضعهم الاقتصادي وخروجهم من دائرة العوز، موضحة أن البرنامج يحقق مزايا عديدة كالاستفادة من الدعم التمويني والإعفاء من المصروفات الدراسية وشهادات محو الأمية والمبادرات الرئاسية.

وأضافت الوزيرة ان برنامج «تكافل وكرامة» تم ترجمته من مجرد فكرة قبل 10 سنوات إلى واقع يستفيد منه الكثير من المواطنين، برعاية ودعم القيادة السياسية، مؤكدة أن البرنامج تطور بشكل كبير حيث زاد الأنفاق وقيمة الدعم وتم تحسين معايير وآليات الاستهداف وتطوير أنظمة الدفع وأيضا منظومة الشكاوى ون الوزارة فعلت كارت «ميزا» لتسهيل عمليات الحصول على الدعم بشكل شهري، لافته إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحويل الدعم إلى حق دستوري، وتضمن توجيهات رئاسية بزيادة قيمة الدعم 25 % وحزمة مشروعات متناهية الصغر ،كما ، أن البرنامج عمل على رعاية صحة الأطفال والأمهات وعزز مستويات المعيشة وأيضا تحسين منظومة التعليم.



جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية



