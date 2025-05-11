شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة باعتماد تخطيط مشروع حديقة تلال الفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، قرار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باعتماد تخطيط مشروع حديقة تلال الفسطاط بحى مصر القديمة طبقا لما تم تنفيذه بالطبيعة والمعد بمعرفة شركة المهندسون الاستشاريون ( إيهاف ) وذلك وفقا لما يلى :

- الالتزام بجميع بنود القرار الجمهورى رقم 373 لسنة 2023

- إلغاء خطوط التنظيم أو التخصيصات أو التقسيمات المعتمدة والمتعارضة مع المشروع .

- اعتماد الاستخدامات الواردة بالمشروع طبقا لما . ا لما هو مبين بالرسم والجداول الموضحة عليه .

- الالتزام باشتراطات وزارة السياحة والآثار والجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

- الالتزام بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ خاصة بالبند رقم (10) من الأحكام العامة لا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة .



1



2