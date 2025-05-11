شكرا لقرائتكم خبر عن داليا المراغي رئيسا لقطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 11:57 ص

أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف داليا أحمد رجائي المراغي للقيام بأعمال رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وتقلدت المراغي عدة مناصب بمصر للطيران من بينها المدير الإقليمي لأمستردام، والمدير الإقليمي لواشنطن، ومدير عام العلاقات الدولية بقطاع التحالفات.

وكان الطيار أحمد عادل - رئيس مجلس الإدارة، أصدر قراراً الأسبوع الماضي بتكليف أسامة عبد المؤمن أحمد عبد القادر للقيام بأعمال نائب رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران.