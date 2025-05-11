شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: برنامج تكافل وكرامة يمثل نموذجا يحتذى به فى دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل نموذجًا يحتذى به في جميع دول العالم، لما يقدمه من حماية اجتماعية متكاملة تنعكس بشكل مباشر على صحة المواطن وجودة حياته وان الصحة لا تبدأ من المستشفيات فقط، بل من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان، وهي ما يُعرف بالمحددات الاجتماعية للصحة، وهنا يأتي دور برنامج تكافل وكرامة، الذي لم يكن فقط دعماً نقدياً، بل أسهم في تقليل معدلات المرض، لأنه عالج جذور المشكلات الاجتماعية والصحية معًا".

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن العدالة الاجتماعية التي يحققها البرنامج تُعد استثمارًا في رأس المال البشري، وتمكين المرأة اقتصاديًا جزء أساسي من هذا الاستثمار، مؤكدًا أن التنمية تبدأ بالإنسان، والتمكين هو الطريق لتحقيق ذلك.

وأوضح عبد الغفار، أن نجاح "تكافل وكرامة" لا يُحسب لوزارة بعينها، بل هو نجاح للشعب المصري كله، وهو ما يؤكد أهمية استمرار هذا النموذج وتطويره.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.