شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: تكافل وكرامة نموذج رائد فى مجال الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد أحد أبرز المبادرات الاجتماعية التي حرصت الدولة على تبنيها لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه جاء في إطار رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ما يجعله مبادرة وطنية شاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يتعرض لها.

وأضافت: "ما تحقق من إنجازات عبر برنامج تكافل وكرامة هو انعكاس لتكامل جهود الحكومة واستراتيجياتها، من أجل ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، والاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين".

وشددت وزيرة التخطيط على أن "تكافل وكرامة" لم يعد مجرد برنامج دعم نقدي، بل أصبح نموذجًا رائدًا على المستوى الدولي في مجال الحماية الاجتماعية، يجسد التزام الدولة بحق كل مواطن في الحصول على فرص عادلة للحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.



