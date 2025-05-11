جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي "حفز طاقاتك" لتأهيل الكوادر الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة حلوان ، أنه في إطار سعي جامعة حلوان إلى تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين، تأتي البرامج التدريبية كأداة استراتيجية فاعلة لتأهيل الكوادر الإدارية وتمكينهم من مواجهة التحديات الوظيفية والمهنية.

ونظمت الجامعة البرنامج التدريبي "حفّز طاقاتك الإيجابية" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبإشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وسط اهتمام واسع من الكوادر الإدارية بالجامعة، إيمانًا بأهمية التنمية الذاتية ومهارات الذكاء العقلي في بيئة العمل الحديثة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان لا تدّخر جهدًا في توفير بيئة عمل محفزة، وتطوير المهارات الإدارية والذهنية للعاملين بها، إيمانًا بأن تنمية الإنسان هي الأساس الحقيقي لتقدّم أي مؤسسة، مشيرا إلى أن التحفيز العقلي والفكري يشكلان حجر الزاوية في أي عملية تطوير إداري مستدام.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد أبو شقة أن هذه الندوات التدريبية تمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر مؤهلة تمتلك أدوات التفكير الإيجابي والفعّال، وقادرة على التعامل مع ضغوط العمل وتحدياته بكفاءة واقتدار. وشدد على أهمية ترسيخ ثقافة التطوير الذاتي داخل بيئة العمل الجامعية.

وقدّمت البرنامج التدريبي الدكتورة هيام عَويس المدربه بمعهد إعداد القادة بوزارة التخطيط ، حيث تناولت مجموعة من المحاور النفسية والعقلية التي تهدف إلى تحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية فعالة، مؤكدة أن القلق والحزن لا يؤثران فقط على النفسية، بل يمتدان أيضًا إلى الجسد، وقد يتسببان في أمراض مزمنة مثل القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، بل وقد يصل الأمر إلى الانهيار العصبي أو التفكير في الانتحار في حالات متقدمة.

وأشارت المحاضِرة إلى أهمية المهارات العقلية في تعزيز كفاءة الفرد، من بينها التفكير السريع، والقراءة الفعالة، وتسريع العمليات الحسابية، وتقوية الذاكرة، وزيادة الذكاء. كما أكدت على ضرورة تحديد دوائر التركيز والانتباه لما يشغل البال، مع العمل على تسخير العقل لإنتاج طاقة منتجة بدلاً من تركه فريسة للتحيز أو التسويف أو التهميش.

كما ألقت الندوة الضوء أيضًا على ما يُعرف بـ"قوانين العقل"، مثل قانون الجذب الذي يؤكد أن الإنسان يجذب إلى حياته ما يركز عليه، وقانون الحصاد الذي يشير إلى أن ما يزرعه العقل يُحصد في الجسد والنفس.

وتخلل اللقاء مجموعة من التمارين الذهنية والأمثلة العملية التي ساهمت في تفاعل المشاركين، وتحقيق استفادة واقعية من المحاور المطروحة.

يُذكر أن هذه البرامج تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تنفذها الجامعة، في إطار استراتيجيتها للارتقاء بالمستوى الإداري والوظيفي للعاملين بها.

وقد اشرف على تنظيم التدريب رانيا عبد الوهاب مدير الاداره العامه لاداره وتنميه المواهب، مدحت جابر مسؤول التدريب بالإدارة العامة لتنميه المواهب بالجامعه، مي ممدوح .