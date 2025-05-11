شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالجيزة تنظم حملات بالأحياء والمراكز لتعزيز الوعى المائى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، سلسة من الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع وتعزيز الوعي المائي، بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، تنفيذ حملات بمناطق الطالبية وبولاق الدكرور وأوسيم وكرداسة، من خلال لقاءات ميدانية مباشرة مع المواطنين بالشوارع والأسواق، واستطلاعات رأي حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

ولفت المهندس منصور بدوي، إلى أن تلك الحملات استهدفت مختلف الفئات العمرية كون أن الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، كما تم تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والخط الساخن 125 لتلقي الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك.



تنظم حملات بالأحياء والمراكز لتعزيز الوعى المائى