شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تبدأ تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تنظيم مراجعات نهائية مجانية تغطي جميع المواد الدراسية وفقًا للنظام المعتمد في امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية وتحقيق رؤية الدولة في تقديم تعليم مجاني وعادل لجميع الطلاب، والحرص على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إطلاق المديرية إشارة البدء للمراجعات النهائية المجانية، في فعالية شهدت حضور أكثر من 1700 طالب وطالبة من إداراتي كرداسة والدقي.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المراجعات تعد فرصة مثالية للطلاب للتعرف على النظام الجديد الذي يعتمد على نظام البوكليت، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحسين مستوى الطلاب ويخفف عنهم أي أعباء.

وأكد محافظ الجيزة، تقديم الدعم الكامل للطلاب وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق التفوق الدراسي بدون أعباء مالية إضافية.

ومن جانبه، أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أهمية هذه المراجعات كبديل حقيقي للدروس الخصوصية، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لجميع الطلاب والمعلمين المشاركين في هذه الفعالية التي كانت نموذجًا آخر لتعاوننا المثمر في سبيل تحسين التعليم وتوفير بيئة تعليمية داعمة لأجيال المستقبل.

وأشار إلى أنها فرصة مثالية للطلاب للتعرف على النظام الجديد الذي يعتمد على نظام "البوكليت"، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تحسين مستوى الطلاب ويخفف عنهم العبء المالي والنفسي.

ولفت إلى أنهم يتوجهون بخطوات ثابتة نحو تفعيل النظام الجديد للثانوية العامة، نظام البكالوريا، الذي يهدف إلى تطوير التعليم في مصر وتهيئة الطلاب لمواكبة سوق العمل العالمي.



مديرية التعليم بالجيزة تبدأ تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية



مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية



مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية



مراجعات نهائية مجانية



مديرية التربية والتعليم بالجيزة تبدأ تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية



مديرية التعليم بالجيزة تبدأ تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية