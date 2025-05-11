شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تحتفى غدا بإبداعات طلابها فى عرض أزياء «هوية» والان مع تفاصيل الخبر

ينظم برنامج تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة بالكلية التكنولوجية بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، غدا الاثنين عرض أزياء فنيًا يحمل عنوان "هوية"، حيث يعكس طاقات الطلاب الإبداعية وقدرتهم على التعبير عن ملامح الهوية المصرية برؤية عصرية متميزة.

وتُقام هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي على الجامعة، وبإشراف الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، الدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في إطار دعمهم المتواصل للأنشطة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الطلاب على التعبير عن مواهبهم من خلال أنشطة تطبيقية تمثل امتدادًا طبيعيًا للمقررات الدراسية، مشيرًا إلى أن عرض "هوية" يمثل نموذجًا راقيًا لما يمكن أن يقدمه التعليم التكنولوجي من كوادر قادرة على الابتكار والعمل في مجالات الصناعات الإبداعية، داعيًا كافة المهتمين لحضور العرض ومشاركة الطلاب نجاحهم وتميزهم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد بنداري، المشرف الأكاديمي على الجامعة، أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تطوير منظومة التعليم التكنولوجي لتواكب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن تنظيم عرض "هوية" يُعد سابقة أولى من نوعها داخل الكلية، ويهدف إلى ربط مخرجات التعليم الأكاديمي بالواقع المهني من خلال محاكاة حقيقية لسوق العمل. كما يعكس الحدث استثمارًا فعليًا في قدرات الطلاب ومهاراتهم الإنتاجية، بما يسهم في تأهيلهم للمنافسة في مجالات الصناعات الإبداعية والملابس الجاهزة على مستوى احترافي.

ويُقام عرض الأزياء غدا الإثنين الموافق 12 مايو 2025 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمدرج مبنى A داخل الجامعة، بمشاركة عدد من طلاب البرنامج الذين قاموا بتصميم وإنتاج القطع المعروضة بأنفسهم، في تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة والتطبيق والإبداع الفني.