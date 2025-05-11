شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطلق أدوات لمساعدة الحكومات على تعزيز المشى وركوب الدراجات بأمان ‌ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إن ‌المشي وركوب الدراجات بشكل آمن أمر بالغ الأهمية للسلامة على الطرق، و تحسين الصحة.

وأضافت، إن المشي والدراجات الأكثر أمانًا ضروري لسلامة الطرق وصحة أفضل، مع انطلاق أسبوع الأمم المتحدة العالمي الثامن للسلامة على الطرق في جميع أنحاء العالم تحت شعار "جعل المشي وركوب الدراجات آمنين"، أطلقت منظمة الصحة العالمية مجموعة أدوات جديدة لمساعدة الحكومات على تعزيز التنقل النشط - من خلال جعله أكثر أمانًا.

ويفقد ما يقرب من 1.2 مليون شخص حياتهم على الطرق سنويًا، أكثر من ربعهم أثناء المشي أو ركوب الدراجات، ومع ذلك، لا تتجاوز نسبة الطرق المجهزة بمسارات للدراجات 0.2% حول العالم، وتفتقر مجتمعات كثيرة جدًا إلى أساسيات مثل الأرصفة أو معابر المشاة الآمنة.



وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يُحسّن المشي وركوب الدراجات الصحة ويجعلان المدن أكثر استدامة، فكل خطوة وكل رحلة تُسهم في الحد من الازدحام وتلوث الهواء والأمراض، ولكن يجب أن نجعل المشي وركوب الدراجات آمنين، حتى يختار المزيد من الناس هذه الخيارات الصحية والصديقة للبيئة".

وأوضحت، إنه على الرغم من فوائد المشي وركوب الدراجات، فإن أقل من ثلث الدول لديها سياسات وطنية لتشجيع المشي وركوب الدراجات، تهدف مجموعة الأدوات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى سد هذه الفجوة من خلال إرشادات عملية قائمة على الأدلة لصانعي السياسات ومخططي المدن والمدافعين عن الصحة والمجتمع المدني، وتدعو هذه المجموعة إلى اتخاذ إجراءات جريئة تشمل:

دمج المشي وركوب الدراجات في سياسات النقل والصحة والبيئة والتعليم، بناء البنية التحتية الآمنة مثل الأرصفة والمعابر وممرات الدراجات المحمية،

تحديد وتطبيق حدود السرعة الأكثر أمانًا بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

تعزيز الاستخدام الآمن للطرق من خلال حملات التوعية العامة وتغيير السلوك؛ و استخدام الحوافز المالية لتشجيع التنقل النشط.

في حين انخفضت وفيات المشاة على مستوى العالم بشكل طفيف واستقرت وفيات راكبي الدراجات بين عامي 2011 و2021، فإن الاتجاهات الإقليمية تظهر خطرًا متزايدًا:

وفي منطقة جنوب شرق آسيا بمنظمة الصحة العالمية، ارتفعت وفيات المشاة بنسبة 42%، وفي المنطقة الأوروبية، ارتفعت وفيات راكبي الدراجات بنسبة 50%، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ، ارتفعت وفيات راكبي الدراجات بنسبة 88%.

هذا الأسبوع، تنضم منظمة الصحة العالمية إلى مئات المنظمات والحكومات حول العالم للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن السلامة على الطرق، ويحشد التحالف العالمي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالسلامة على الطرق أكثر من 400 منظمة عضو في 100 دولة لدعم هذه الحملة.

من الضروري جعل ما يُفترض أن يكون وسيلة النقل الأكثر طبيعية لدينا أكثر أمانًا، موضحة، إن هذا أمر بالغ الأهمية للسلامة على الطرق، وللصحة والإنصاف والمناخ أيضًا. قال إتيان كروج، مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية: "ندعو جميع القطاعات - النقل والصحة والتعليم وغيرها - إلى جعل المشي وركوب الدراجات آمنين ومتاحين للجميع".