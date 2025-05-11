شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إطلاق تقرير وضع التمريض على مستوى العالم 2025.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم العالمي للتمريض 2025، والذى يوافق يوم الاثنين 12 مايو، ستصدر منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تقرير "حالة التمريض في العالم 2025، ويستند التقرير إلى بيانات من 194 دولة.

وقالت المنظمة فى بيان لها، إنه يحدّث ويُوسّع نطاق إصدار عام 2020، مُقدّمًا أحدث الأدلة حول القوى العاملة التمريضية العالمية - بما في ذلك التعليم، والتوظيف، والهجرة، واللوائح، وظروف العمل، والقيادة، وغيرها، كما يُقدّم التقرير مؤشرات مُحدّثة وتقديرات دقيقة حول مخزون التمريض العالمي والإقليمي، والنقص، والتوقعات حتى عام 2030.

ويهدف التقرير إلى توفير بيانات وأدلة موثقة لدعم الحوار السياساتي على المستوى الوطني واتخاذ القرارات بشأن مجالات وكيفية الاستثمار في التمريض لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية نحو التغطية الصحية الشاملة، وستزود النتائج صانعي السياسات والمخططين بالبيانات والتحليلات وخيارات السياسات اللازمة للمضي قدمًا في بلدانهم وسياقاتهم.