شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستعد لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت جامعة القاهرة بقرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مباشرة مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله لهذا العام من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وذلك بعد سنوات من انتقاله المؤقت إلى جامعة عين شمس خلال فترة جائحة كورونا.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بدأت على الفور في اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال أعمال مكتب التنسيق، مشددًا على أن عودة المكتب إلى مقره التاريخي داخل المدينة الجامعية تمثل عودة إلى مكانه الطبيعي، وتجسّد الدور الريادي لجامعة القاهرة في دعم منظومة التعليم العالي وخدمة المجتمع.

وقال رئيس جامعة القاهرة: مع صدور قرار وزير التعليم العالي، وجهنا بسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لرفع كفاءة المقرات المخصصة، وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية والدعم الفني اللازم، مع تشكيل لجنة عليا للترتيب والاستعداد لخدمة طلاب الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والمعادلات، وتقديم الإرشاد والدعم اللازم لأولياء الأمور، بما يضمن تجربة تنسيق ميسرة ومنظمة للجميع.

وأضاف د.محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة تضع كافة إمكاناتها المادية واللوجستية والبشرية لضمان تقديم خدمات مكتب التنسيق على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، بما يليق بتاريخ الجامعة العريق ودورها الوطني الممتد في خدمة التعليم.

يشار إلى أن مكتب التنسيق كان قد باشر أعماله من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة على مدار عقود، قبل أن يتم نقله إلى جامعة عين شمس مؤقتًا عام 2020، تزامنًا مع تخصيص المدينة الجامعية حينها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا.