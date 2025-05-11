أخبار مصر

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

0 نشر
0 تبليغ

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الأحد، 11 مايو 2025 08:00 ص

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 11 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق خاصة المناطق المكشوفة .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.
الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.
الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.
الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.
الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.
الصغرى 26 درجة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements