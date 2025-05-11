شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: مهلة أخيرة لسداد المصروفات الدراسية لعام 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن منح مهلة أخيرة لسداد المصروفات الدراسية للعام 2024/2025، وذلك خلال الفترة من السبت 3 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون السداد يدويًا بالمناطق الأزهرية، أو عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني، خدمات الطالب الإلكترونية عبر الرابط :-اضغط هنا



وأهاب قطاع المعاهد الأزهرية بأولياء الأمور سرعة سداد المصروفات خلال المهلة المحددة، تجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية قد تؤثر على قيد أبنائهم بالمعاهد النموذجية والتجريبية، وذلك تحقيقًا للالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.