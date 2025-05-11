شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الدراسى الجديد 2026.. 36 أسبوعا مدة الدراسة بالفصلين الدراسيين والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق العام الدراسى الجديد 2026 يوم 20 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربى ولغات والمدارس القومية والمدارس المصرية اليابانية، ويستمر حتى يوم 11 يونيو 2026 بواقع 36 أسبوعا دراسيا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية، يوم 7 سبتمبر 2025.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع الوزير محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن بدء العام الدراسي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة يوم 20 سبتمبر 2025.