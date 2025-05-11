شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستعرض اليوم مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى.

تتضمن الفعالية جلسات حوارية رفيعة المستوى، وتكريم عدد من الشخصيات البارزة والمؤسسات الداعمة لمسيرة البرنامج خلال السنوات الماضية.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعي لتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدنت أنه تم زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بإجمالي 11 مليار جنيه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، كما تم زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لـ15 ألف رائدة لافتة إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة من المبالغ التي تم الاتفاق عليها من الاستخدامات لمواجهة متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو جوهر عمل الوزارة.