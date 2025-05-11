شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مايو 2025 الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر مايو 2025 "للأسر الأولى بالرعاية"، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات، كذلك التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

على جانب آخر، حرصت الحكومة على زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بإجمالي 11 مليار جنيه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، كما تم زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لـ15 ألف رائدة كما حرصت الوزارة بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن على مدار الأشهر الماضية بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.