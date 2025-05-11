طلاب النقل الابتدائى والإعدادى الأزهرى يؤدون امتحانى الإنجليزى والدراسات

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القاهرة - سامية سيد - يؤدي اليوم الاحد طلاب النقل الابتدائي والإعدادي الأزهرى، امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائى الامتحان فى مادتى اللغة الاجنبية والمستوي الرفيع لطلاب المعاهد النموذجية والخاصة، بينما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان فى مواد أصول الدين ورقة ثانية "التوحيد والسيرة" والدراسات الاجتماعية والأداء المهامية لمادة الدراسات الاجتماعية، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي الامتحان في مادتي أصول الدين ورقة ثانية "التوحيد والسيرة" والدراسات الاجتماعية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.