شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التقييم المبدئى لأولى وثانية ابتدائى اليوم بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الأحد 11 مايو الجارى التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، حيث يستمر هذا التقييم حتى نهاية الأسبوع الجارى، ويشمل تقييم الطلاب فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومتعدد التخصصات والتربية الدينية والرياضيات بما يعادل حصة دراسية تصل لـ50 دقيقة لكل مادة دراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي تكون بها نسبة أسئلة شفوية وأسئلة أخري يقوم الطالب بحلها علي السبورة، فضلا عن تقييمات تحريرية لقدرته على القراءة والكتابة، وتدريب التلاميذ على الامتحان استعدادا لمرحلة لاحقة بعد صعوده للصفوف العليا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن التقييمات مهمة للطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لتحديد مستواهم في القراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي للفصل الدراسي الثانى، موضحة أن نتيجة الصف الأول والثاني الابتدائي يجب علي التلميذ أن يجتاز التقييم المبدئي والنهائي ويحقق نسبة حضور 60% من اجمالي أيام الفصل الدراسي الأول والثاني ، وفي حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده الي الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي في فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاثة شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.