شكرا لقرائتكم خبر عن فتاوى الأضاحى.. تعرف على شروط ذبح أضاحى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قدمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عددا من النصائح، حول السن المشروط فى الأضحية طبقا لأحكام الشرع.. وهى كالآتى:

- بالنسبة للضأن ما أن يتجاوز عمره الـ 6 أشهر ودخل فى السابع إذا كان سمينا.

- بالنسبة للماعز ما أتم سنة ودخل فى الثانية.

- بالنسبة للبقر ما أتم سنتين أو أكثر.

- يجوز التضحية بالعجول المعلوفة دون السنتين لو كان وزنها يساوى وزن عجل رعوى أتم سنتين.

- بالنسبة للإبل خمس سنوات وداخل فى السادسة.

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