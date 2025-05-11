شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح هامة لمرضى الجيوب الانفية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية، شملت:
- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات
- التخلص من مسببات التهيج والحساسية
- شرب كمية كافية من المياه يوميًا
- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم
- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التى تسبب أبخرة
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