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وزارة الصحة توجة نصائح هامة لمرضى الجيوب الانفية.. اعرف التفاصيل

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وزارة الصحة توجة نصائح هامة لمرضى الجيوب الانفية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية، شملت:

- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

- التخلص من مسببات التهيج والحساسية

- شرب كمية كافية من المياه يوميًا

- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

- تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التى تسبب أبخرة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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