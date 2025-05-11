شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج "صحة" من بيت الزكاة والصدقات وكيفية التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديم خدماته للمحتاجين، ومن ضمن البرامج التى يعمل عليها البيت برنامج صحة (خدمات صحية وعلاجية)، لرعاية المرضى ويندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، ويهدف إلى مد يد العون إلى المرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج، وذلك سعياً من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.





مساعدة الحالات غير القادرة على تدبير المساعدة الطبية التى يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري ولم تستطع تدبيرها من أى جهات أخرى، ورفع المعاناة عن المرضى غير القادرين، سعيا إلي مجتمع قادر علي العمل خالي من الأمراض، والمساهمة في إتاحة الحياة الكريمة للمستحقين للمال الزكوى. محاور البرنامج:يقدم بيت الزكاة تلك الخدمة في صورة مساعدات مباشرة متمثلة في (صرف الأدوية – اجراء العمليات – توفير مستلزمات جراحية – شراء مستلزمات طبية -... أخرى) للأسر أو الأفراد التي تعرضت أو تعاني من مشكلات صحية، وغير قادرة على الإيفاء والتكفل بمتطلبات الحياة، وكذلك من لم يستطع تلقى ذات الخدمة (ليس له تغطية تأمينية) من الهيئات والجهات المعنية (التأمين الصحى-نفقة الدولة – جهة عمله) أو توافر تلك الخدمة بذات الجهات مع تعذر تقديمها أو جزء منها. المستندات المطلوبة:إحضار تقرير طبي باللغة العربية.إحضار إفادة علاج (أدوية –مستلزمات) – التي ليس لها تغطية تأمينية من الهيئات والجهات المعنية (التأمين الصحى-نفقة الدولة – جهة عمله).صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للقصر للأسرة كاملة.شهادة اثبات حالة (أرمل – طلاق – عدم عمل) للمستفيد وللأبناء والبنات من سن 18 سنة.اثبات قيمة الدخل من خلال (مفردات مرتب في حالة الوظيفة / او طابعة تأمينية للزوج والزوجة).صورة عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الايجار.إيصال مرافق (كهرباء – غاز مياه-تليفون) لآخر شهر.أي التزامات أخرى (مثل رسوم الجامعات والمدارس للأولاد الذين يدرسون). آلية الحصول على الخدمة:تقدم الطلبات مباشرة الى مقر" مشيخة الأزهر الشريف " بالدراسة -أو من خلال مندوبى بيت الزكاة والصدقات بمقر .المعاهد الأزهرية بكل محافظة طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت