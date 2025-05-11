شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة لفحص عقار النزهة وبيان تأثره بحريق مطعم أسفله والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار رقم 78 شارع عثمان بن عفان من ميدان تريمف بحى النزهة من الحريق الذى اندلع بأحد المطاعم الموجود أسفله، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.



كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المطاعم بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز بالدور الارضى بعقار مكون من أرضى و 6 أدوار متكررة، وامتدت النيران إلى بلكونات العقار بالواجهة من الدور الأول حتى الدور الثالث، ومحل أحذية مجاور مغلق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية ومسئولى الحى، وتم السيطرة على الحريق، والاطفاء ، وجارى عمليات التبريد.