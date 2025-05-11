شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة عظة البابا تواضروس الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من الأقباط عن معرفة موعد عودة العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي تُعد من أبرز اللقاءات الروحية التي تحظى بمتابعة كبيرة من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية.

وكان البابا تواضروس قد أعلن، في ختام عظته الأخيرة بالمقر البابوي بالقاهرة، عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي طوال فترة الخمسين المقدسة، التي بدأت يوم عيد القيامة الموافق 20 أبريل الجاري.

وكما هو معتاد سيتوقف الاجتماع حتى الأسابيع الأولى من صوم الرسل، ما يعني أن العظة الأسبوعية ستُستأنف فور اقتراب موعد الصوم، الذي يلي مباشرة فترة الخمسين المقدسة.

جدير بالذكر، أن البابا تواضروس الثاني في زيارة لصربيا ضمن جولته الرعوية الحالية بإيبارشية وسط أوروبا التي بدأها يوم 25 أبريل الماضي، حيث تعد صربيا ثالث محطات جولة قداسة البابا بالايبارشية.