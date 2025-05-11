شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: القمح أساس نشأة الحضارات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدرى رجب رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، إن القمح من أكثر المحاصيل الغذائية أهمية فى العالم، حيث ينتج القمح أو ما يعرف بالحنطة حبوبا مركبة على شكل سنابل، كما تعتبر هذه الحبوب غذاء رئيسيا لجميع سكان كوكب الأرض، وهو نبات برى ظهرت المعالم الأولى لزراعته قبل 9000 سنة "ق.م".

أضاف بدرى، أن القمح يشكل أساس نشأة الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية "الفرعونية" وحضارة بلاد الرافدين وحضارة بابل أراضي ما بين النهرين، كان المصريون القدماء يقدمون ثمار محصولهم للمعبودات التي قدسوها، فقد عثر في مقبرة الملك مينا في وادي الملوك الذي يعود للقرن الخامس عشر )ق.م) على زخارف منها شكل لفلاح يقدم بواكير محصوله على شكل دمية من سنابل القمح، وقد انتقل ذلك إلى الديانة المسيحية أيضاً التي اعتبرت القمح يمثل الخير والمحبة والرخاء لذلك استخدمه الفنانون في الموضوعات الزخرفية، وقد اعتبر الرومان القمح بمثابة زهور المعبودة هيرا و على وجه الخصوص للمعبودة ديميز ربة الأرض الخصبة والنماء، وارتبط تقديس القمح عندهم بإقامة الطقوس الزراعية في المعابد.

واعتبر الرومان السنبلة الإلهية من أفضل الغذاء للإنسان، وقدم العرب قبل الإسلام القمح بالإضافة إلى الشعير والحنطة قرابين للمعبودات التي قدسوها ومنها الصنم ذو الخلصة الذي كان عبارة عن صخرة على شكل التاج بين مكة واليمن وكان يعبد من قبل عدد من القبائل منها خثعم وبجيلة وأزد السراة وهوازن باعتباره غذاء وقرابين للآلهة، الأمر الذي يدل على عالمية قدسية القمح عند كل الأمم القديمة واستمرار تقديسه حتى وقتنا الحالي.